В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102 - Полиция Харьковской области.

Напомним

Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.