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У Харкові прокуратура підготовила пакет документів для екстрадиції організатора “тітушок”

У Харкові прокуратура підготовила пакет документів для екстрадиції організатора “тітушок”

Київ • УНН

 • 7940 перегляди

КИЇВ. 28 жовитня. УНН. Харківська місцева прокуратура №5 підготувала пакет документів для екстрадиції харківського підприємця, який підозрюється в організації “тітушок”, що побили журналістів під час пікету проти участі курсантів Академії внутрішніх військ МВС України у придушенні мирних акцій протесту 19 лютого 2014 року. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

У відомстві зазначили, що правоохоронними органами Республіки Грузія затримано 31-річного харків’янина, якому інкримінується організація умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч.3 ст.27, ч.1 ст.171) та хуліганства (ч.3 ст.27, ч.4 ст.296 КК України).

Чоловік майже два роки переховувався від слідства та знаходився у розшуку.

Наразі прокуратура вживає заходів для забезпечення екстрадиції підозрюваного до України та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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