В Харькове прокуратура подготовила пакет документов для экстрадиции организатора "титушок"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 жовитня. УНН. Харьковская местная прокуратура №5 подготовила пакет документов для экстрадиции харьковского предпринимателя, который подозревается в организации "титушок", избивших журналистов во время пикета против участия курсантов Академии внутренних войск МВД Украины в подавлении мирных акций протеста 19 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В ведомстве отметили, что правоохранительными органами Республики Грузия задержан 31-летний харьковчанин, которому инкриминируется организация умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.27, ч.1 ст.171) и хулиганства (ч.3 ст.27 , ч.4 ст.296 УК Украины).
Мужчина почти два года скрывался от следствия и находился в розыске.
Сейчас прокуратура принимает меры для обеспечения экстрадиции подозреваемого в Украину и привлечения его к уголовной ответственности.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.