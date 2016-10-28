В Харькове прокуратура подготовила пакет документов для экстрадиции организатора "титушок"

В ведомстве отметили, что правоохранительными органами Республики Грузия задержан 31-летний харьковчанин, которому инкриминируется организация умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч.3 ст.27, ч.1 ст.171) и хулиганства (ч.3 ст.27 , ч.4 ст.296 УК Украины).

Мужчина почти два года скрывался от следствия и находился в розыске.

Сейчас прокуратура принимает меры для обеспечения экстрадиции подозреваемого в Украину и привлечения его к уголовной ответственности.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.