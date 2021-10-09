У Харкові посилили карантин: що буде заборонено

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З 10 жовтня у Харкові посилюють карантин у зв’язку з переходом області в “помаранчеву” зону. Про це повідомляють у Харківській міськраді, пише УНН.

Деталі

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в четвер, 7 жовтня, ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні.

Отже, забороняється прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю більше ніж 50% місць; а також перебування без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування.

У громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння й обов'язковим є дотримання маскового режиму.

Школи та дитсадки продовжать роботу у звичайному режимі.

Доповнення

В Україні 15 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

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