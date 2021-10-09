В Харькове усилили карантин: что будет запрещено
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. С 10 октября в Харькове усиливают карантин в связи с переходом области в "оранжевую" зону. Об этом сообщают в Харьковском горсовете, пишет УНН.
Детали
Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение об усилении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.
Итак, запрещается прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест; а также пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.
В общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательным является соблюдение масочного режима.
Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме.
Дополнение
В Украине 15 областей из-за повышенной динамику госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
В Украине зафиксировано уже 2529000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября - более 15,9 тысячи, что чуть меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.
С начала прививочной кампании привито 7495413 человек, из них получили одну дозу - 7495411 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6083379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13578790 прививок.