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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111582 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108449 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107364 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Харькове усилили карантин: что будет запрещено

В Харькове усилили карантин: что будет запрещено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. С 10 октября в Харькове усиливают карантин в связи с переходом области в "оранжевую" зону. Об этом сообщают в Харьковском горсовете, пишет УНН.

Детали

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение об усилении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Итак, запрещается прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест; а также пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

В общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательным является соблюдение масочного режима.

Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме.

Дополнение

В Украине 15 областей из-за повышенной динамику госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

В Украине зафиксировано уже 2529000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября - более 15,9 тысячи, что чуть меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.

С начала прививочной кампании привито 7495413 человек, из них получили одну дозу - 7495411 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6083379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13578790 прививок.

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