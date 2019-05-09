У Харкові поліцію викликали через "підозрілу" коробку з солодощами

КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці перевірили на наявність вибухівки картонну коробку, залишену біля пам'ятника на проспекті Науки у Харкові, однак там виявилися лише солодощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.