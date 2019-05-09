У Харкові поліцію викликали через "підозрілу" коробку з солодощами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці перевірили на наявність вибухівки картонну коробку, залишену біля пам'ятника на проспекті Науки у Харкові, однак там виявилися лише солодощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.
Інформація про картонну коробку біля пам'ятника на проспекті Науки надійшла до поліції 9 травня близько 11:30.
"У ході проведення перевірки фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції жодних вибухових речовин не виявили", - йдеться у повідомленні.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, кінологічна служба та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Як з’ясувалося, в коробці знаходилися продукти харчування – цукерки та печиво.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції.
Нагадаємо, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Харкові відбулися жалобні заходи і поминальний молебень.