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У Харкові поліцію викликали через "підозрілу" коробку з солодощами

У Харкові поліцію викликали через "підозрілу" коробку з солодощами

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці перевірили на наявність вибухівки картонну коробку, залишену біля пам'ятника на проспекті Науки у Харкові, однак там виявилися лише солодощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.

Інформація про картонну коробку біля пам'ятника на проспекті Науки надійшла до поліції 9 травня близько 11:30.

"У ході проведення перевірки фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції жодних вибухових речовин не виявили", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, кінологічна служба та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Як з’ясувалося, в коробці знаходилися продукти харчування – цукерки та печиво.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції.

Нагадаємо, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Харкові відбулися жалобні заходи і поминальний молебень.

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