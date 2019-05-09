Харків'яни поклали квіти на Меморіалі Слави

Як зазначається, 9 травня на Меморіальному комплексі Слави відбулося покладання квітів та молебень за загиблими у Другій світовій війні. На місці працювали поліція і рятувальники для забезпечення безпеки людей.

"Харків'яни тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих визволителів, і завжди цей день для нас буде Днем Перемоги. У моїй родині 9 травня заведено бути з ветеранами, вітати їх, спілкуватися, і так було і буде, без постів і регалій. Зі святом Перемоги і вічна пам'ять тим, кого немає вже з нами", - сказав після покладання квітів Харківський міський голова Геннадій Кернес.

У каплиці на честь ікони Божої Матері "Стягнення загиблих", розташованої на Меморіалі Слави, православні священики провели поминальну службу за жертвами війни.

Окрім того, у Північному корпусі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 9 травня ветерани Другої світової війни відзначили урочистим обідом і концертом.

"У бальній залі зібралися близько 300 учасників бойових дій, трудівників тилу, дітей війни, колишніх в'язнів концтаборів і активістів ветеранських організацій. Для них організували традиційну "польову кашу" в армійських котлах і "фронтові сто грам", - відзначили у мерії.

Нагадаємо, менше 4,5 тис. осіб взяли участь у двох акціях на 9 травня у Києві.