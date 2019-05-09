Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Харькове прошли траурные мероприятия и поминальный молебен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Как отмечается, 9 мая на Мемориальном комплексе Славы состоялось возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне. На месте работали полиция и спасатели для обеспечения безопасности людей.
"Харьковчане здесь, чтобы почтить память погибших освободителей, и всегда этот день для нас будет Днем Победы. В моей семье 9 мая принято быть с ветеранами, приветствовать их, общаться, и так было и будет, без постов и регалий. С праздником Победы и вечная память тем, кого уже нет с нами", - сказал после возложения цветов Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В часовне в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших", расположенной на Мемориале Славы, православные священники провели поминальную службу по жертвам войны.
Кроме того, в Северном корпусе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина 9 мая ветераны Второй мировой войны отметили торжественным обедом и концертом.
"В бальном зале собрались около 300 участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны, бывших узников концлагерей и активистов ветеранских организаций. Для них организовали традиционную "полевую кашу" в армейских котлах и "фронтовые сто грамм", - отметили в мэрии.
Напомним, менее 4,5 тыс. человек приняли участие в двух акциях на 9 мая в Киеве.