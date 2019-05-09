В Харькове полицию вызвали из-за "подозрительной" коробки со сладостями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители проверили на наличие взрывчатки картонную коробку, оставленную возле памятника на проспекте Науки в Харькове, однако там оказались только сладости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Информация о картонной коробке возле памятника на проспекте Науки поступила в полицию 9 мая около 11:30.
"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции никаких взрывчатых веществ не обнаружили", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции. Как выяснилось, в коробке находились продукты питания - конфеты и печенье.
Информация внесена в Журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.
Напомним, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Харькове прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.