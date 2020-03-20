У Харкові пасажири блокують рух трамваїв, невідомий розбив скло

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Харкові жителі міста перекривають рух трамваїв через обмеження можливої кількості пасажирів у зв'язку з карантином, покликаним обмежити поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Усього місцева поліція отримала 55 подібних викликів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.