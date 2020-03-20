У Харкові пасажири блокують рух трамваїв, невідомий розбив скло
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Харкові жителі міста перекривають рух трамваїв через обмеження можливої кількості пасажирів у зв'язку з карантином, покликаним обмежити поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Усього місцева поліція отримала 55 подібних викликів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Вранці 20 березня до Київського, Московського, Немишлянського, Слобідського, Холодногірського, Новобаварського відділів поліції надійшло 55 відповідних викликів. Переважна більшість повідомлень стосувалася блокувань руху транспорту громадянами та порушень щодо тимчасових обмежень у перевезенні пасажирів", - йдеться у повідомленні.
Так, близько 07:10 до поліції надійшов виклик про те, що на зупинці по вулиці Киргизькій невідомий кинув каміння у лобове скло трамваю та втік.
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Повідомляється, що в результаті події ніхто з людей не постраждав. На місце події виїжджала патрульна поліція. Водій трамваю написав заяву, яка зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Триває перевірка.
Також 20 березня до Немишлянського відділу поліції надійшли повідомлення про те, що громадяни перешкоджають руху трамвая по проспектам Тракторобудівників і Московському, вулиці Амосова.
Повідомлення про те, що громадяни не дотримуються тимчасових вимог перевезення, надходили і до Київського, Московського, Новобаварського, Холодногірського відділів поліції.
Усі виклики належним чином опрацьовані та зареєстровані в Єдиних обліках територіальних підрозділів поліції – перевірка триває.
Нагадаємо, що для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських.