Понад 15 тисяч поліцейських залучено для протидії поширенню коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“На даний момент для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських, серед іншого, вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб’єкти господарювання виконують обмеження уряду, але я вірю, що ми всі свідомі громадяни, і такий контроль з боку поліції не буде потрібен”, — сказав Зеленський.
Він також розповів про задачі поставлені головам ОДА і мерам великих міст: максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах.
Президент зазначив, що це допоможе дотримуватись обмеження у 10 і 20 пасажирів.
Нагадаємо, що в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це — пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.