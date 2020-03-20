Более 15 тысяч полицейских привлечены для противодействия распространению коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
“На данный момент для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских, среди прочего, они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения правительства, но я верю, что мы все сознательные граждане, и такой контроль со стороны полиции не потребуется”, — сказал Зеленский.
Он также рассказал о задачах поставлены председателям ОГА и мэрам крупных городов: максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах.
Президент отметил, что это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.
Напомним, что в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Это — пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.