В Харькове пассажиры блокируют движение трамваев, неизвестный разбил стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Харькове жители города перекрывают движение трамваев из-за ограничений возможного количества пассажиров в связи с карантином, призванным ограничить распространение коронавирусной болезни COVID-19. Всего местная полиция получила 55 подобных вызовов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Утром 20 марта в Киевский, Московский, Немышлянский, Слободской, Холодногорский, Новобаварский отделы полиции поступило 55 соответствующих вызовов. Подавляющее большинство сообщений касалась блокировок движения транспорта гражданами и нарушений относительно временных ограничений в перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Так, около 7:10 в полицию поступил вызов о том, что на остановке по улице Киргизской неизвестный бросил камни в лобовое стекло трамвая и скрылся.
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Сообщается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжала патрульная полиция. Водитель трамвая написал заявление, зарегистрированное в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Проводится проверка.
Также 20 марта в Немышлянский отдел полиции поступили сообщения о том, что граждане препятствуют движению трамвая по проспектам Тракторостроителей и Московскому, улице Амосова.
Сообщение о том, что граждане не соблюдают временные требования перевозки, поступали и в Киевский, Московский, Новобаварский, Холодногорский отделы полиции.
Все вызовы должным образом обработаны и зарегистрированы в Единых учетах территориальных подразделений полиции - проверка продолжается.
Напомним, что для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских.