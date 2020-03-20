На Хмельниччині у маршрутку кинули каміння через відмову перевозити понад 10 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Хмельниччині у маршрутку кинули камінцем, через те, що водій відмовився пускати більше ніж 10 пасажирів у салон - обмеження, введені на фоні ситуації з коронавірусом. Перевізник та водій претензій не мають. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
“Сам факт був, що кинули камінцем у маршрутку. Але власник маршруту, це ж його майно, сказав, що претензій ні до кого немає. Ні водій, ні власник претензій не мають, і заяви будь-які відмовилися писати”, - повідомили у пресслужбі, відповідаючи на запитання, чи правда, що на Хмельниччині кинули камінь у маршрутку, через те, що водій відмовився пускати понад 10 людей.
Також у пресслужбі повідомили, що водій не звертався до правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Києві 19 березня 10 маршрутів громадського транспорту затрималося через перекриття руху.