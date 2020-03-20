В Хмельницкой области в маршрутку бросили камнем из-за отказа перевозить более 10 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Хмельницкой области в маршрутку бросили камнем, потому что водитель отказался пускать более 10 пассажиров в салон - ограничения, введенные на фоне ситуации с коронавирусом. Перевозчик и водитель претензий не имеют. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в области.
"Сам факт был, что бросили камнем в маршрутку. Но владелец маршрута, это же его имущество, сказал, что претензий ни к кому нет. Ни водитель, ни владелец претензий не имеют, и заявления какие-либо отказались писать", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, правда ли, что в Хмельницкой области бросили камень в маршрутку, потому что водитель отказался пускать более 10 человек.
Также в пресс-службе сообщили, что водитель не обращался в правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве 19 марта 10 маршрутов общественного транспорта задержалось из-за перекрытия движения.