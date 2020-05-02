У Харкові надзвичайники близько 6 годин гасили пожежу на складах канатного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Новобаварському районі Харкова рятувальники близько 6 годин боролися із пожежею на складському приміщенні "Харківського канатного заводу". Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області, інформує УНН.
Зазначається, що вчора о 22:32 повідомлено про виникнення пожежі в ангарі на території ПАТ "Харківський канатний завод".
"До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 7–ДПРЧ у складі двох відділень на автоцистернах у кількості 10 вогнеборців. По прибуттю рятувальників було встановлено, що у складській металевій споруді горить утеплювальний матеріал на площі 300 кв.м. Додатково на гасіння пожежі були направлені ще 2 автоцистерни. О 23:28 пожежу було локалізовано, а о 04:30 повністю ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час пожежі ніхто не постраждав. Причина та збитки від пожежі наразі встановлюються.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Дніпрі сталась пожежа у торгівельному центрі.