В Харькове чрезвычайники около 6 часов тушили пожар на складах канатного завода
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Новобаварский районе Харькова спасатели около 6 часов боролись с пожаром на складском помещении "Харьковского канатного завода". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, информирует УНН.
Отмечается, что вчера в 22:32 сообщено о возникновении пожара в ангаре на территории ПАО "Харьковский канатный завод".
"К месту вызова было направлено пожарно-спасательное подразделение 7-ДПРЧ в составе двух отделений на автоцистернах в количестве 10 пожарных. По прибытию спасателями было установлено, что в складской металлической постройке горит утеплительный материал на площади 300 кв.м. Дополнительно на тушение пожара были направлены еще 2 автоцистерны. В 23:28 пожар был локализован, а в 04:30 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Указано, что во время пожара никто не пострадал. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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