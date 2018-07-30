У Харкові горіла багатоповерхівка: евакуювали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Пожежа сталася у харківській багатоповерхівці, через що евакуювали 10 людей, з них - 3 дітей. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"30 липня о 12:18 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у 12-поверховому житловому будинку за адресою: м. Харків, Шевченківський район, проспект Людвіга Свободи, 39",- йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, вогонь охопив домашні речі на балконі та у кімнаті квартири на 9-му поверсі житлової 12-поверхівки. Площа пожежі складала близько 10 кв.м.
"Дим від пожежі почав розповсюджуватись від квартири по сходовій клітині на верхні поверхи. Деякі мешканці будинку потребували допомоги, аби їх безпечно евакуювали на свіже повітря. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було евакуйовано 10 чоловік, з них 3 дітей. Загиблих та потерпілих не було", - зазначили у ДСНС.
Пожежу було локалізовано о 12:39 і повністю ліквідовано о 13:03.
"Всього до ліквідації пожежі було залучили 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - уточнили рятувальники.
Нагадаємо, пожежа сталася на території ринку у місті Рожище у Волинській області.