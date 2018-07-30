В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожар произошел в харьковской многоэтажке, из-за чего эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
"30 июля в 12:18 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в 12-этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, Шевченковский район, проспект Людвига Свободы, 39", - говорится в сообщении.
Как было установлено, огонь охватил домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже жилой 12-этажки. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
"Дым от пожара начал распространяться от квартиры по лестничной клетке на верхние этажи. Некоторые жильцы дома нуждались в помощи, чтобы их безопасно эвакуировали на свежий воздух. Всего личным составом подразделений ГСЧС были эвакуированы 10 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших не было" , - отметили в ГСЧС.
Пожар был локализован в 12:39 и полностью ликвидирован в 13:03.
"Всего к ликвидации пожара привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара устанавливается", - уточнили спасатели.
Напомним, пожар произошел на территории рынка в городе Рожище Волынской области.