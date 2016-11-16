У Харкові допитають керівництво школи, де постраждала третьокласниця
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокуратура у Харкові проведе допит вчителів і керівництва школи, в якій ледь не загинула учениця. Про це кореспонденту УНН розповіла прес-секретар прокуратури Харківщини Віта Дубовик.
Нагадаємо, 4 листопада поточного року під час обідньої перерви в одному із загальноосвітніх установ Харкова 8-річна учениця зіткнулася в коридорі з семикласницею.
Після зіткнення дівчинка поскаржилася на головний біль. Однак машину швидкої допомоги постраждалій не викликали. Їй надали першу медичну допомогу в медпункті школи. Батькам повідомили тільки через кілька годин після події, коли дівчинці стало зовсім погано. Тільки після приїзду батьків дитину госпіталізували в лікарню.
За попередніми даними, третьокласниці діагностували гематоми і обширний крововилив лобової частки, що викликає компресію головного мозку.
"Ми почали справу, але передали в поліцію. Будемо зараз проводити допит класного керівника, який відповідав за дітей, керівництва школи та медсестри, яка надавала допомогу, щоб зрозуміти чому вона не викликала швидку і що вона зробила, щоб допомогти дівчинці", - розповіла прес-секретар прокуратури Харківщини В.Дубовик.
Зараз дитина перебуває в лікарні. Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.