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В Харькове допросят руководство школы, где пострадала третьеклассница

Киев • УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура в Харькове проведет допрос учителей и руководства школы, в которой едва не погибла ученица. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Напомним, 4 ноября текущего года во время обеденного перерыва в одном из общеобразовательных учреждений Харькова 8-летняя ученица столкнулась в коридоре с семиклассницей.

После столкновения девочка пожаловалась на головную боль. Однако машину скорой помощи пострадавшей не вызывали. Ей оказали первую медицинскую помощь в медпункте школы. Родителям сообщили только через несколько часов после происшествия, когда девочке стало совсем плохо. Только после приезда родителей ребенка госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, третьекласснице диагностировали гематому и обширное кровоизлияние лобной доли, что вызывает компрессию головного мозга.

"Мы начали дело, но передали в полицию. Будем сейчас проводить допрос классного руководителя, который отвечал за детей, руководства школы и медсестры, которая оказывала помощь, чтобы понять почему она не вызвала скорую и что она сделала, чтобы помочь девочке", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области В.Дубовик.

Сейчас ребенок находится в больнице. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

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