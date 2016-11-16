В Харькове допросят руководство школы, где пострадала третьеклассница
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура в Харькове проведет допрос учителей и руководства школы, в которой едва не погибла ученица. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.
Напомним, 4 ноября текущего года во время обеденного перерыва в одном из общеобразовательных учреждений Харькова 8-летняя ученица столкнулась в коридоре с семиклассницей.
После столкновения девочка пожаловалась на головную боль. Однако машину скорой помощи пострадавшей не вызывали. Ей оказали первую медицинскую помощь в медпункте школы. Родителям сообщили только через несколько часов после происшествия, когда девочке стало совсем плохо. Только после приезда родителей ребенка госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, третьекласснице диагностировали гематому и обширное кровоизлияние лобной доли, что вызывает компрессию головного мозга.
"Мы начали дело, но передали в полицию. Будем сейчас проводить допрос классного руководителя, который отвечал за детей, руководства школы и медсестры, которая оказывала помощь, чтобы понять почему она не вызвала скорую и что она сделала, чтобы помочь девочке", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области В.Дубовик.
Сейчас ребенок находится в больнице. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.