У Харкові через повідомлення про загрозу вибуху аеропорту евакуювали сотню людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. До поліції надійшло повідомлення про “замінування” харківського аеропорту. Поліцейські евакуювали 140 громадян. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.
“Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Харкова надійшло на електронну пошту поліції вранці 8 листопада”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за адресою виїхали правоохоронці та спеціалісти вибухотехнічного управління.
“Поліцейські евакуювали 140 громадян та оглянули близько 5000 квадратних метрів приміщень і 2000 квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили”, — зазначається в повідомленні.
У поліції повідомляють, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Вживаються заходи з встановлення особи та затриманню правопорушника, який зробив неправдиве повідомлення.
Доповнення
6 листопада правоохоронці перевіряли аеропорт “Бориспіль” через повідомлення про мінування.
Нагадаємо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.