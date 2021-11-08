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У Харкові через повідомлення про загрозу вибуху аеропорту евакуювали сотню людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. До поліції надійшло повідомлення про “замінування” харківського аеропорту. Поліцейські евакуювали 140 громадян. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

У Харкові через повідомлення про загрозу вибуху аеропорту евакуювали сотню людей

“Повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту Харкова надійшло на електронну пошту поліції вранці 8 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за адресою виїхали правоохоронці та спеціалісти вибухотехнічного управління.

“Поліцейські евакуювали 140 громадян та оглянули близько 5000 квадратних метрів приміщень і 2000 квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили”, — зазначається в повідомленні.

У поліції повідомляють, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Вживаються заходи з встановлення особи та затриманню правопорушника, який зробив неправдиве повідомлення.

Доповнення

6 листопада правоохоронці перевіряли аеропорт “Бориспіль” через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.

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