У Харкові арештували чоловіка, якого звинувачують у педофілії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Харкові повідомлено про підозру і взято під варту на 60 діб мешканця Житомира, якого звинувачують у розпусних діях щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує УНН.
“За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи”, - повідомили в пресслужбі прокуратури.
Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Павло Калашніков, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2019 року 39-річний мешканець м. Житомир зареєструвався в соціальній мережі "Likee" та почав спілкуватися з 11-річною дівчиною. Себе чоловік видавав за 13-річного підлітка.
“За допомогою месенджерів зловмисник вів з дівчинкою цинічну бесіду на сексуальні теми, навчав її статевим збоченням, а в подальшому попрохав її сфотографувати та зняти себе на відео і відправити йому.
Усього задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаного чоловіка”, - зазначили в прокуратурі.
Так, 24 листопада ухвалою слідчого судді Харківського районного суду обрано запобіжний у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.
Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (“Розбещення неповнолітніх”).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, що в листопаді в Краматорську було повідомлено про підозру чоловіку, який видав себе за поліцейського та зґвалтував 13-літню дівчинку.
На початку грудня стало відомо, що в Києві судитимуть серійного ґвалтівника, який орудував у Голосіївському районі