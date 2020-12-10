У Києві судитимуть серійного ґвалтівника, який орудував у Голосіївському районі

“Київської міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина за фактами зґвалтування двох жінок та замаху на зґвалтування ще трьох. Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи. Прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, зловмисник підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до жінок ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, у 3 наступних епізодах жінкам вдалося вирватися та втекти.

Вказано, що за результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.

Повідомляється, що обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

“Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Європол оголосив у розшук 18 найнебезпечніших педофілів і ґвалтівників.