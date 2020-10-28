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Європол оголосив у розшук 18 найнебезпечніших педофілів і ґвалтівників

Європол оголосив у розшук 18 найнебезпечніших педофілів і ґвалтівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліцейська служба Євросоюзу почала в інтернеті кампанію з розшуку 18 найнебезпечніших в Європі злочинців, які вчинили злочинні діяння на сексуальному ґрунті. У рамках кампанії Europe’s Most Wanted (“Найбільш розшукувані в Європі”) планується затримати цих втікачів, частина з яких вже засуджена заочно, а інші перебувають у статусі підозрюваних, повідомили у штабквартирі відомства в Гаазі у вівторок, 27 жовтня, передає УНН із посиланням на DW.

Злочини на сексуальному ґрунті є одними з найтяжчих кримінальних діянь, підкреслили у Європолі, зазначивши, що в Євросоюзі такі злочини вчиняються майже кожні дві хвилини. У Європолі наголосили, що жертвою сексуального насильства може стати кожен, але найбільш часто страждають жінки і діти.

В рамках онлайн-кампанії Європол просить населення посприяти в затриманні розшукуваних осіб. Список протягом чотирьох тижнів можна буде знайти на сайті відомства, а також в соцмережах. У кампанії беруть участь 19 європейських країн. Громадяни мають можливість повідомляти інформацію анонімно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Злочинці експлуатують пандемію коронавірусу — Європол

Це вже друга подібна онлайн-кампанія, що проводиться Європолом. Перша пройшла в 2016 році. Відтоді відомство затримало 91 злочинця. У 33 випадках затримання вдалося провести завдяки інформації від населення.

Нагадаємо, у серпні Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб.

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