Європол оголосив у розшук 18 найнебезпечніших педофілів і ґвалтівників

Злочини на сексуальному ґрунті є одними з найтяжчих кримінальних діянь, підкреслили у Європолі, зазначивши, що в Євросоюзі такі злочини вчиняються майже кожні дві хвилини. У Європолі наголосили, що жертвою сексуального насильства може стати кожен, але найбільш часто страждають жінки і діти.

В рамках онлайн-кампанії Європол просить населення посприяти в затриманні розшукуваних осіб. Список протягом чотирьох тижнів можна буде знайти на сайті відомства, а також в соцмережах. У кампанії беруть участь 19 європейських країн. Громадяни мають можливість повідомляти інформацію анонімно.

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Це вже друга подібна онлайн-кампанія, що проводиться Європолом. Перша пройшла в 2016 році. Відтоді відомство затримало 91 злочинця. У 33 випадках затримання вдалося провести завдяки інформації від населення.

Нагадаємо, у серпні Німеччині розпочався судовий процес над ключовим обвинуваченим у справі про мережу педофілів з 30 тисяч осіб.