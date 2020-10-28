Европол объявил в розыск 18 самых опасных педофилов и насильников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полицейская служба Евросоюза начала в интернете кампанию по розыску 18 самых опасных в Европе преступников, совершивших преступные деяния на сексуальной почве. В рамках кампании Europe's Most Wanted ("Самые разыскиваемые в Европе") планируется задержать этих беглецов, часть из которых уже осуждена заочно, а остальные находятся в статусе подозреваемых, сообщили в штаб-квартире ведомства в Гааге во вторник, 27 октября, передает УНН со ссылкой на DW.
Преступления на сексуальной почве являются одними из самых тяжелых уголовных деяний, подчеркнули в Европоле, отметив, что в Евросоюзе такие преступления совершаются почти каждые две минуты. В Европоле отметили, что жертвой сексуального насилия может стать каждый, но наиболее часто страдают женщины и дети.
В рамках онлайн-кампании Европол просит население помочь в задержании разыскиваемых лиц. Список в течение четырех недель можно будет найти на сайте ведомства, а также в соцсетях. В кампании принимают участие 19 европейских стран. Граждане имеют возможность сообщать информацию анонимно.
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Это уже вторая подобная онлайн-кампания, проводимая Европолом. Первая прошла в 2016 году. С тех пор ведомство задержало 91 преступника. В 33 случаях задержания удалось провести благодаря информации от населения.
Напомним, в августе Германии начался судебный процесс над ключевым обвиняемым по делу о сети педофилов из 30 тысяч человек.