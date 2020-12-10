В Киеве будут судить серийного насильника, который орудовал в Голосеевском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего киевлянина по фактам изнасилования двух женщин и покушения на изнасилование еще трех. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
“Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина по фактам изнасилования двух женщин и покушения на изнасилование еще трех. Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы. Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для достижения преступной цели, злоумышленник подходил к женщинам сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин к лесополосе. Таким образом мужчина изнасиловал 2 пострадавших, в 3 следующих эпизодах женщинам удалось вырваться и убежать.
Указано, что по результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.
Сообщается, что обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
“Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы”, — указано в сообщении.
Напомним, Европол объявил в розыск 18 самых опасных педофилов и насильников.