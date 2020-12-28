В Харькове арестовали мужчину, обвиняемого в педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харькове сообщено о подозрении и взят под стражу на 60 суток житель Житомира, которого обвиняют в развратных действиях в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает прес-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.
"При процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении мужчине по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Павел Калашников, досудебным расследованием установлено, что в июле 2019 года 39-летний житель г. Житомир зарегистрировался в социальной сети "Likee" и начал общаться с 11-летней девочкой. Себя мужчина выдавал за 13-летнего подростка.
"С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео и отправить ему.
Всего задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанного мужчины", - отметили в прокуратуре.
Так, 24 ноября постановлением следственного судьи Харьковского районного суда избрана мера в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области.
Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины ("Развращение несовершеннолетних").
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, что в ноябре в Краматорске было сообщено о подозрении мужчине, который выдал себя за полицейского и изнасиловал 13-летнюю девочку.
В начале декабря стало известно, что в Киеве будут судить серийного насильника, который орудовал в Голосеевском районе