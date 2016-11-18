У Харківському метро вибухівки не знайшли
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У пакеті, який виявили на платформі Харківського метрополітену на станції "Архітектора Бекетова", вибухових речовин не було. Про це повідомили УНН у ГУНПУ в Харківській області.
Сьогодні о 09:07 черговий харківського метрополітену зателефонував в поліцію і повідомив, що на платформі станції був виявлений підозрілий пакет.
Вибухотехніки оглянули підозрілу коробку, виявилося, що там були продукти харчування.
"Станція знову запрацювала. Потяги ходять в штатному режимі", - сказав прес-секретар КП "Харківський метрополітен" В'ячеслав Хітрін.