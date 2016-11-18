В Харьковском метро взрывчатки не нашли
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В пакете, который обнаружили на платформе Харьковского метрополитена на станции "Архитектора Бекетова", взрывчатых веществ не было. Об этом УНН сообщили в ГУНПУ в Харьковской области.
Сегодня в 09:07 дежурный харьковского метрополитена позвонил в полицию и сообщил, что на платформе станции был обнаружен подозрительный пакет.
Взрывотехники осмотрели подозрительную коробку, оказалось, что там были продукты питания.
"Станция снова заработала. Поезда ходят в штатном режиме", - сказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Хитрин.