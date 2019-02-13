У Кенії впав легкомоторний літак, усі пасажири загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Легкомоторний літак розбився біля Макутанського лісу в районі Лондіані, округ Керічо, Кенія. Всі п'ять пасажирів на борту загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на кенійське видання The Citizen.
Командуючий національної поліції Роджерс Мбіті підтвердив, що всі п'ять пасажирів літака Cesna 206-5-Y BSE загинули.
Серед них були три чоловіки і дві жінки, чотири з яких - білі. Їхня національність ще не встановлена.
Літак належав компанії Safari Link і перевозив пасажирів з Ол Кіомбо в Лодвар. Він впав поблизу поселення Masaita Forest View близько 11.00 (10.00 за київським часом).
Причину аварії ще не встановлено, слідчі почали розслідування.
Нагадаємо, невеликий літак впав 3 лютого на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія, США).