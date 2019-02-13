В Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Легкомоторный самолет разбился в Макутанском лесу в районе Лондиани, округ Керичо, Кения. Все пять пассажиров на борту погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на кенийский издание The Citizen.
Командующий национальной полиции Роджерс Мбити подтвердил, что все пять пассажиров самолета Cesna 206-5-Y BSE погибли.
Среди них были три человека и две женщины, четыре из которых - белые. Их национальность пока не установлена.
Самолет принадлежал компании Safari Link и перевозил пассажиров с Ол Киомбо в Лодвар. Он упал вблизи поселения Masaita Forest View около 11.00 (10.00 по киевскому времени).
Причина аварии еще не установлена, следователи начали расследование.
Напомним, небольшой самолет упал 3 февраля на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния, США).