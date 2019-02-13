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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71069 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133716 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132615 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130956 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125620 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162630 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117882 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145305 просмотра

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В Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли

В Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли

Киев  •  УНН

 • 7849 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Легкомоторный самолет разбился в Макутанском лесу в районе Лондиани, округ Керичо, Кения. Все пять пассажиров на борту погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на кенийский издание The Citizen.

Командующий национальной полиции Роджерс Мбити подтвердил, что все пять пассажиров самолета Cesna 206-5-Y BSE погибли.

Среди них были три человека и две женщины, четыре из которых - белые. Их национальность пока не установлена.

Самолет принадлежал компании Safari Link и перевозил пассажиров с Ол Киомбо в Лодвар. Он упал вблизи поселения Masaita Forest View около 11.00 (10.00 по киевскому времени).

Причина аварии еще не установлена, следователи начали расследование.

Напомним, небольшой самолет упал 3 февраля на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния, США).

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