У Кельні проведуть масову евакуацію через бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Кельні (Німеччина) у суботу вдень евакуюють близько 6,5 тис. осіб у зв'язку з виявленою англійською бомбою часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт міської адміністрації.
Бомбу виявили при проведенні будівельних робіт, її вага становить близько 500 кг. Територію на відстані 500 м від місця її виявлення оточено.
Спочатку планувалося, що роботи зі знешкодження бомби пройдуть ввечері 22 листопада. Проте оскільки на залізничних коліях неподалік від місця знахідки стояли близько 30 вагонів з небезпечними вантажами, в адміністрації Кельна вирішили перенести заходи на 23 листопада, попередньо переконавшись, що вагони відвезли на безпечну дистанцію.
Нагадаємо, у Франкфурті-на-Майні евакуювали 16,5 тис. людей через бомбу.