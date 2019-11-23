В Кельне проведут массовую эвакуацию из-за бомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Кельне (Германия) в субботу днем эвакуируют около 6,5 тыс. человек в связи с выявленной английском бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт городской администрации.
Бомбу обнаружили при проведении строительных работ, ее вес составляет около 500 кг. Территорию на расстоянии 500 м от места ее обнаружения оцеплен.
Изначально планировалось, что работы по обезвреживанию бомбы пройдут вечером 22 ноября. Однако поскольку на железнодорожных путях неподалеку от места находки стояли около 30 вагонов с опасными грузами, в администрации Кельна решили перенести мероприятия на 23 ноября, предварительно убедившись, что вагоны отвезли на безопасную дистанцию.
Напомним, во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16,5 тыс. человек из-за бомбы.