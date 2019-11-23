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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44613 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109131 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 101027 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Кельне проведут массовую эвакуацию из-за бомбы

В Кельне проведут массовую эвакуацию из-за бомбы

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Кельне (Германия) в субботу днем эвакуируют около 6,5 тыс. человек в связи с выявленной английском бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт городской администрации.

Бомбу обнаружили при проведении строительных работ, ее вес составляет около 500 кг. Территорию на расстоянии 500 м от места ее обнаружения оцеплен.

Изначально планировалось, что работы по обезвреживанию бомбы пройдут вечером 22 ноября. Однако поскольку на железнодорожных путях неподалеку от места находки стояли около 30 вагонов с опасными грузами, в администрации Кельна решили перенести мероприятия на 23 ноября, предварительно убедившись, что вагоны отвезли на безопасную дистанцию.

Напомним, во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16,5 тыс. человек из-за бомбы.

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