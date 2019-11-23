В Кельне проведут массовую эвакуацию из-за бомбы

Бомбу обнаружили при проведении строительных работ, ее вес составляет около 500 кг. Территорию на расстоянии 500 м от места ее обнаружения оцеплен.

Изначально планировалось, что работы по обезвреживанию бомбы пройдут вечером 22 ноября. Однако поскольку на железнодорожных путях неподалеку от места находки стояли около 30 вагонов с опасными грузами, в администрации Кельна решили перенести мероприятия на 23 ноября, предварительно убедившись, что вагоны отвезли на безопасную дистанцию.

Напомним, во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16,5 тыс. человек из-за бомбы.