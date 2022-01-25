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Шахед-136

У Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою

У Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою

Київ • УНН

 • 20517 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Казахстані після масштабного збою відновлено роботу енергетичної системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт прем'єр-міністра республіки.

Деталі

Зазначили, що до 16:00 за місцевим часом вдалося відновити електропостачання всіх регіонів південної зони Казахстану.

"Своєчасно вжиті заходи дали змогу відновити протягом максимально коротких термінів нормальний режим енергосистеми та електропостачання споживачів", — ідеться у повідомленні.

Також було відновлено паралельну роботу з енергосистемою Киргизстану.

Окрім того, Казахстан допомагає ліквідувати аварію в Узбекистані, де триває поетапне введення регіональних станцій у роботу та відновлення електропостачання.

Нагадаємо

25 січня у Центральній Азії стався масштабний збій, внаслідок якого без електрики залишилися Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

За даними казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC, причиною аварії було перевантаження транзитної лінії, яке сталося через помилку узбецьких та киргизьких енергетиків. 

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