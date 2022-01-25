У Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Казахстані після масштабного збою відновлено роботу енергетичної системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт прем'єр-міністра республіки.
Деталі
Зазначили, що до 16:00 за місцевим часом вдалося відновити електропостачання всіх регіонів південної зони Казахстану.
"Своєчасно вжиті заходи дали змогу відновити протягом максимально коротких термінів нормальний режим енергосистеми та електропостачання споживачів", — ідеться у повідомленні.
Також було відновлено паралельну роботу з енергосистемою Киргизстану.
Окрім того, Казахстан допомагає ліквідувати аварію в Узбекистані, де триває поетапне введення регіональних станцій у роботу та відновлення електропостачання.
Нагадаємо
25 січня у Центральній Азії стався масштабний збій, внаслідок якого без електрики залишилися Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.
За даними казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC, причиною аварії було перевантаження транзитної лінії, яке сталося через помилку узбецьких та киргизьких енергетиків.