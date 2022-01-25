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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Масовий блекаут: міста в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані залишилися без електроенергії

Масовий блекаут: міста в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані залишилися без електроенергії

Київ • УНН

 • 68111 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Деякі міста Казахстану, Узбекистану та Киргизстану залишилися без електрики, повідомляє УНН із посиланням на видання ORDA.

Цитата:

“Електрики немає в Шимкенті, Таразі, Туркестанській області, в деяких районах Алмати, а також у столиці Киргизстану — Бішкеку, місті Оші і навіть у головному місті Узбекистану — Ташкенті”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пише видання “Казинформ”, в Алмати відключення відбулося за лінією KEGOC.

Як пояснили в KEGOC, 25 січня 2022 року об 11:59 через значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), сталося накидання потужності на транзит електроенергії 500 кВ “Північ-Схід-Південь”.

“У результаті стався аварійний поділ транзиту "Північ-Схід-Південь Казахстану“ із погашенням значної частини споживачів Південної зони Казахстану. Обсяг обмежень становить близько 1500 мегават. Системним оператором KEGOC вживаються заходи щодо ліквідації аварії”, — йдеться у повідомленні.

Загалом повідомляється про проблеми зі зв'язком, роботою ліфтів, наземного транспорту, метро, канатною дорогою, де застрягли люди.

Нагадаємо

Раніше у всьому Лівані відключили електрику. Подачу електроенергії припинила компанія Electricite du Liban. Повідомлялося, що це пов’язано з конфліктом навколо станції в селі Арамун під Бейрутом. Місцеві жителі спробували увірватись на станцію, протестуючи проти регулярного відключення електрики. У результаті з ладу вийшла вся електромережа. Очевидці повідомляли, що також тимчасово було знеструмлено міжнародний аеропорт Бейрута.

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