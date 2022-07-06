У Казахстані стався вибух на одному з найбільших родовищ нафти: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні вранці у Казахстані стався вибух на одному з найбільших нафтових родовищ Тенгіз. Внаслідок вибуху загинули двоє робітників, ще троє постраждали. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.
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"6 липня близько 09:55 у Жилиойському районі на родовищі Тенгіз стався вибух труби, внаслідок якого загинули двоє робітників, 1985 року народження. Медична допомога надається трьом робітникам, які отримали різні тілесні ушкодження", - повідомляє пресслужба департаменту поліції області.
Деталі
Зазначили, що вибух стався у трубі під час її тестування. Імовірно, труба не витримала великого тиску. Наразі всі роботи на родовищі припинені.
За цим фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 156 Кримінального кодексу РК.
Довідка
Тенгіз - нафтогазове родовище в Атирауській області Казахстану, розташоване за 350 км на південний схід від Атирау. Воно належить до Прикаспійської нафтогазоносної провінції, має площу 2500 км², а також включає до свого складу менше родовище Корольова. Родовище було відкрито в 1979 році, його початкові розміри – 19 км завширшки і 21 км завдовжки
6 квітня 1991 року в експлуатацію було введено нафтогазовий комплекс - Тенгізський нафтогазопереробний завод і промисел, що поклало початок промисловому видобутку на цьому родовищі.
Доповнення
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