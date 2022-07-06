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У Казахстані стався вибух на одному з найбільших родовищ нафти: є загиблі та поранені

У Казахстані стався вибух на одному з найбільших родовищ нафти: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 174196 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні вранці у Казахстані стався вибух на одному з найбільших нафтових родовищ Тенгіз. Внаслідок вибуху загинули двоє робітників, ще троє постраждали. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"6 липня близько 09:55 у Жилиойському районі на родовищі Тенгіз стався вибух труби, внаслідок якого загинули двоє робітників, 1985 року народження. Медична допомога надається трьом робітникам, які отримали різні тілесні ушкодження", - повідомляє пресслужба департаменту поліції області.

Деталі

Зазначили, що вибух стався у трубі під час її тестування. Імовірно, труба не витримала великого тиску. Наразі всі роботи на родовищі припинені. 

За цим фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 156 Кримінального кодексу РК. 

Довідка

Тенгіз - нафтогазове родовище в Атирауській області Казахстану, розташоване за 350 км на південний схід від Атирау. Воно належить до Прикаспійської нафтогазоносної провінції, має площу 2500 км², а також включає до свого складу менше родовище Корольова. Родовище було відкрито в 1979 році, його початкові розміри – 19 км завширшки і 21 км завдовжки

6 квітня 1991 року в експлуатацію було введено нафтогазовий комплекс - Тенгізський нафтогазопереробний завод і промисел, що поклало початок промисловому видобутку на цьому родовищі.

Доповнення 

Внаслідок великої пожежі на узбережжі озера Алаколь у Казахстані від вогню постраждали 4 бази відпочинку. Семеро людей звернулися за допомогою до медиків.

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