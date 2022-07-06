В Казахстане произошел взрыв на одном из крупнейших месторождений нефти: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня утром в Казахстане произошел взрыв на одном из самых крупных нефтяных месторождений Тенгиз. В результате взрыва погибли двое рабочих, еще трое пострадали. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
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"6 июля около 09:55 в Жилиойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь предоставляется трем рабочим, получившим различные телесные повреждения", - сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Детали
Отметили, что взрыв произошел в трубе во время ее тестирования. Вероятно, труба не выдержала большого давления. Все работы на месторождении прекращены.
По этому факту начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса РК.
Справка
Тенгиз – нефтегазовое месторождение в Атырауской области Казахстана, расположенное в 350 км на юго-восток Атырау. Оно относится к Прикаспийской нефтегазоносной провинции, имеет площадь 2500 км², а также включает в себя меньшее месторождение Королева. Месторождение было открыто в 1979 году, его начальные размеры – 19 км в ширину и 21 км в длину.
6 апреля 1991 года в эксплуатацию был введен нефтегазовый комплекс — Тенгизский нефтегазоперерабатывающий завод и промысел, положивший начало промышленной добыче на этом месторождении.
Дополнение
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