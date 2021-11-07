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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Казахстані стався потужний вибух у кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Казахстані потужний вибух зруйнував будівлю кафе "Аянат". Інформації про постраждалих немає, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

У Казахстані стався потужний вибух у кафе

Деталі

За даними Mash, у казахстанському Актау потужний вибух.

Кафе "Аянат" повністю зруйновано, інформації про постраждалих наразі немає.

Додамо

На шахті "Абайська" у неділю стався викид метану. На момент події під землею перебувало 64 особи, 56 із них евакуювали на поверхню. Внаслідок пригоди загинули шестеро людей, ще двоє постраждали.

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