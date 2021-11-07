В Казахстане произошел мощный взрыв в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Казахстане мощный взрыв разрушил здание кафе "Аянат". Информации о пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
По данным Mash, в казахстанском Актау мощный взрыв.
Кафе "Аянат" полностью разрушено, информации о пострадавших пока нет.
Добавим
На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.