В Казахстане произошел мощный взрыв в кафе

Детали

По данным Mash, в казахстанском Актау мощный взрыв.

Кафе "Аянат" полностью разрушено, информации о пострадавших пока нет.

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На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.