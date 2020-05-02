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У Казахстані дочку Назарбаєва відсторонили від посади спікера верхньої палати парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв своїм указом припинив повноваження депутата і спікера верхньої палати парламенту Даріги Назарбаєвої - старшої дочки експрезидента країни Нурсултана Назарбаєва. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

 

У Казахстані дочку Назарбаєва відсторонили від посади спікера верхньої палати парламенту

"Висловлюю подяку Д.Н. Назарбаєвій за активну і плідну роботу в якості голови Сенату парламенту Республіки Казахстан", - пише він.

Відзначається, що причини відсторонення Назарбаєвої з посади поки невідомі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Токаєв заявив, що радиться з Назарбаєвим і в цьому бачить сенс транзиту влади. Пізніше Токаєв переміг на виборах в Казахстані і 12 червня вступив на посаду президента Казахстану.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла законопроект №0030, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про екстрадицію. Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів України.

Також у ВР ратифікували угоду між Україною та Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах.

Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

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