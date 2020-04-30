У ВР ратифікували угоду між Україною та Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект №0031, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах. Відповідне рішення підтримали 329 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі підтримали проект закону №0031 про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах.
Варто зазначити, що Договором будуть створені правові підстави для співробітництва між компетентними органами обох держав у кримінальних справах, яке полягатиме, насамперед, у виконанні запитів про правову допомогу.
Нагадаємо, що 29 жовтня 2018 року в місті Астана було вчинено Договір між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах.
Як раніше повідомляв УНН, у ВР ратифікували угоду між Україною та Аргентиною про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.