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Парламентарі ратифікували угоду між Україною та Аргентиною про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалили законопроект №0024, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Парламентарі ратифікували угоду між Україною та Аргентиною про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

Так, парламентарі підтримали проект закону №0024 про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

У пояснювальній записці зазначається, що з прийняттям проекту закону буде ратифіковано Договір між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

Договором будуть створені правові підстави для співробітництва між компетентними органами обох держав при розгляді кримінальних справ, яке полягатиме у виконанні запитів про правову допомогу.

Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року в м. Буенос-Айрес було укладено Договір між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Як раніше повідомляв УНН, у ВР ратифікували низку угод між Україною та Аргентиною.

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