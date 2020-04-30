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Парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Киев • УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0024, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Так, парламентарии поддержали проект закона №0024 о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В пояснительной записке отмечается, что с принятием проекта закона будет ратифицирован Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который вступает в силу на тридцатый день после даты обмена ратификационными грамотами.

Договором будут созданы правовые основания для сотрудничества между компетентными органами обоих государств при рассмотрении уголовных дел, будет заключаться в выполнении запросов о правовой помощи.

Напомним, что 6 августа 2018 года в г. Буэнос-Айрес был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как ранее сообщал УНН, в ВР ратифицировали ряд соглашений между Украиной и Аргентиной.

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