Рада ратифікувала договір між Україною та Аргентиною про передачу засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалили законопроект №0023, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці зазначається, що з ухваленням проекту закону буде ратифіковано Договір між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб.
Ухвалення проекту закону дозволить особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення злочину в одній зі сторін, відбувати призначене покарання у державі їхнього громадянства.
Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року у місті Буенос-Айрес було укладено Договір між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб.
Як раніше повідомляв УНН, Рада ратифікувала угоду між Україною та Аргентиною про видачу правопорушників.