Рада ратифікувала угоду між Україною та Аргентиною про видачу правопорушників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалили законопроект №0022, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників. Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі підтримали проект закону №0022 про ратифікацію договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників.
У пояснювальній записці зазначається, що з прийняттям проекту закону буде ратифіковано договір, який набере чинності на тридцятий день з дати здійснення обміну ратифікаційними грамотами.
Реалізація законопроекту створить ефективний механізм співробітництва компетентних органів двох держав з метою притягнення до відповідальності осіб, які, вчинивши злочини, намагаються її уникнути.
Нагадаємо, що 6 серпня 2018 року у місті Буенос-Айрес було укладено Договір між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників.
Як раніше повідомлялося в УНН, нардепи ратифікували договір між Україною та Францією щодо підтримки морської безпеки.