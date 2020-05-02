В Казахстане дочь Назарбаева отстранили от должности спикера верхней палаты парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве главы Сената парламента Республики Казахстан", - пишет он.
Отмечается, что причины отстранения Назарбаевой с должности пока неизвестны.
Как сообщалось ранее в УНН, Токаев заявил, что советуется с Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти. Позже Токаев победил на выборах в Казахстане и 12 июня вступил в должность президента Казахстана.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №0030, поданый Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции. Соответствующее решение поддержали 314 народных депутатов Украины.
Также в ВР ратифицировали соглашение между Украиной и Казахстаном о правовой помощи по уголовным делам.
Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020