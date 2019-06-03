Новий глава Казахстану заявив, що радиться з Назарбаєвим і в цьому бачить сенс транзиту влади

В інтерв’ю телеканалу, показаному в неділю, Токаєв відповів на питання: “Чи важко сьогодні бути президентом Казахстану?”. “Важко, але найголовніше — це відповідальність, розуміння відповідальності, що в твоїх руках знаходиться доля держави. Це, мабуть, найголовніше. Природно, відповідальність підстьобує, дисциплінує. Крім того, у мене є можливість радитися з нашим першим президентом — Єлбаси ( лідером нації) Нурсултаном Абішевичем Назарбаєвим. Я не соромлюся цього робити. Вважаю, що саме в цьому полягає сенс транзиту по-казахському”, — підкреслив президент Казахстану.

Нагадуємо, на офіційному сайті президента республіки Казахстан знайшли фотографії тимчасового глави держави з відретушованим лицем.