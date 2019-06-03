Новый глава Казахстана заявил, что советуется с Назарбаевым и в этом видит смысл транзита власти

В интервью телеканалу, показанном в воскресенье, Токаев ответил на вопрос: “Трудно ли сегодня быть президентом Казахстана?”. “Трудно, но самое главное — это ответственность, понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства. Это, пожалуй, самое главное. Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует. Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом — Елбасы (лидером нации) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски”, — подчеркнул президент Казахстана.

Напоминаем, на официальном сайте президента республики Казахстан нашли фотографии временного главы государства с отретушированный лицом.