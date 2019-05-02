На сайті президента Казахстану виявили фотографії глави держави з "омолодженим" обличчям
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На офіційному сайті президента республіки Казахстан знайшли фотографії тимчасового глави держави з відретушованим лицем. На це звернула увагу “Радіо.Азаттик”, місцева редакція “Радіо Свобода”, повідомляє УНН.
Видання зауважило, що фотографії на сайті президента Казахстану і державних ЗМІ країни сильно відрізняються від тих, які публікують іноземні видання.
“Радіо.Азаттик” вважає, що прес-служба президента намагається прибрати зморшки і “підтягти” лице 65-річного Токаєва на фото. Тимчасовий глава Казахстану збирається брати участь на виборах президента країни 9 червня.
Видання уточнило, що на всіх знімках зазвичай змін зазнали тільки обличчя і шия Токаєва. Решта людей на фото залишаються недоторканими.
Співрозмовник видання Брюс Панніер, що спеціалізується на подіях Центральної Азії, вважає, що маніпуляції з фото є спробою представити Токаєва як “свіже, нове обличчя”, незважаючи на його вік.
Інший співрозмовник видання, заявив, що на фотографіях помітно як лице відретушоване при використанні інструменту “Розмиття” в “Фотошопі”. Він також вважає, що це зробили, щоб вирівняти шкіру обличчя Токаєва.
Нагадуємо, у Казахстані брати участь в президентських виборах будуть 9 осіб.